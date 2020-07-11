США разочарованы решением Анкары по поводу собора Святой Софии

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США разочарованы решением турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть и ждут от Анкары ответ на вопрос, как достопримечательность останется доступной для все посетителей. Об этом заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Здание является важной частью "исторических объектов Стамбула", внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории», - подчеркнула она.

По ее словам, власти Турции обязались сохранить доступ к собору для всех посетителей. Ортагус отметила, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают услышать планы Анкары по дальнейшему управлению Айя-Софией по обеспечению беспрепятственного доступа для посетителей.

Напомним, турецкий Госсовет аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, после чего президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении достопримечательности в мечеть и начале мусульманских богослужений.

Источник: https://www.mk.ru/