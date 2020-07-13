«Голубой поток» остался без газа

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Экспортные трубопроводы, которые Россия продолжает прокладывать, преодолевая многочисленные препоны, все чаще остаются без работы. Газовый маршрут «Голубой поток», связывающий нашу страну с Турцией, остается сухим уже два месяца. Отсутствие спроса на энергоресурсы вынуждает трубопроводную систему сидеть на голодном пайке. Эксперты считают, что «Газпром» сам во всем виноват: не так давно компания завершила строительство нового экспортного трубопровода «Турецкий поток» и фактически своими руками вытеснила из целевого рынка собственное же топливо.

Перерыв – как утверждают, временный - в работе «Голубого потока» продолжается с середины мая. Несмотря на то, что он должен был продлиться до начала лета, топливо по газопроводу до сих пор не поступает и дата возобновление эксплуатация трубы не неизвестна.

А ведь еще в начале 2020 года «Газпром» считался главным поставщиком газа в Турцию. Олимп ему пришлось покинуть сразу по нескольким причинам. Год назад заработал трансанатолийский газопровод TANAP — один из главных конкурентов России, готовый обеспечить Европу азербайджанским «голубым топливом». Кроме того, регулярно в европейские порты заходят танкеры с сжиженным сырьем из Персидского залива или США.

В связи с этим российский газ на европейском рынке ждут с гораздо меньшим нетерпением, нежели раньше. По оценке экспертов, по итогам года экспорт «Газпрома» в ЕС может сократиться на 30%, а выручка компании рухнуть на 20%. Причем, Турция продолжит оставаться одной из главных причин для головной болью руководства российского концерна. Некогда второй после Германии крупнейший импортер «голубого топлива», Турция с начала года Турция сократила закупки сырья из России в 7 раз.

Как полагают аналитики, часть вины за то, что «Голубой поток» простаивает, лежит на самой российской монополии, которая умудряется на некоторых рынках организовывать соперничество сама с собой. «Если компания рассчитывает на рост спроса на каком-либо зарубежном рынке и строит в этот регион транспортный маршрут, то уже одна труба является серьезным риском. «Газпром» же, помимо «Голубого потока», введенного в 2002 году после ряда юридических разбирательств между Москвой и Анкарой, в 2018 году построил новый маршрут — «Турецкий поток», вдвое большей мощностью. Неудивительно, что в определенный момент рынок оказался переполненным и экспортные трубы, которые должны приносить прибыль, стали приносить убытки, поскольку ежедневно требуют миллионов долларов на эксплуатацию», — отмечает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев со своей стороны считает, что все дело в свехнизких ценах на газ, установившихся на европейском спотовом рынке. «Как только цены восстановятся, экспорт через «Голубой поток» восстановится, — утверждает эксперт. — Если не произойдет второй волны коронавируса, то с осени поставки пойдут в рост». При этом он полагает, что политические разногласия Москвы и Анкары по Сирии и Святой Софии не влияют на работу «Газпрома». «Холодная зима поможет «Газпрому» наверстать простой и восстановить объем поставок», - надеется Разуваев.

Вместе с тем, как предупреждает эксперт, в случае снижения или перманентного колебания спроса на газ в Европе, России придется постоянно выбирать: какие объемы газа принести в жертву и по какому из маршрутов при необходимости сокращать экспорт — через Украину, Белоруссию или Польшу.

«Получается, что завершив создание одного экспортного трубопровода, «Газпром» тут же приступает к реализации нового масштабного проекта аналогичного характера, — полагает Суверов, - Постоянно инвестируются значительные средства в частично существующий бизнес. Возможно, такой кругооборот денег выгоден компании, но внешне это выглядит как неспособность стабильно поставлять топливо. А потеря репутации может стоить на рынке гораздо дороже, чем любые штрафы за нарушения санкций, которые еще нужно будет доказать».

Источник: https://www.mk.ru/economics/