"Логичный шаг". Эксперт о планах Китая ввести ответные санкции против США

/В мире/

Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал позиции сторон.

Власти Китая осудили принятие в Соединенных Штатах закона "Об автономии Гонконга" и планируют ввести санкции против американских граждан и организаций, имеющих к этому отношение, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что американский законопроект "злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая".

Подчеркивается, что "для защиты собственных законных интересов Пекин предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение граждан США и американских организаций".

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал закон и президентский указ о привлечении Пекина к ответственности за его действия в отношении Гонконга.

В Китае 13 июня вступил в силу новый закон – о нацбезопасности. Он предусматривает запрет на подрывную, сепаратистскую, террористическую деятельность и сговор с иностранцами.

США обвиняют Пекин в покушении на автономию. Власти Китая неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в исключительно внутренние дела государства.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал намерение КНР ввести ответные санкции против США.

"Одна из частей подписанного Трампом закона о Гонконге лишает автономию статуса привилегированного партнера. Американская сторона прямо говорит о том, что таким образом США устраняют для себя конкурента, и у них появляется больше возможностей действовать. Речь идет о том, что Гонконг традиционно считается одним из самых сильных фондовых и финансовых рынков мира, а решение США лишает его этого статуса. Вполне закономерно, что Китай считает это несправедливым, это не является фактором честной конкуренции. Поэтому Китай оставляет за собой право принять санкции против США. Думаю, что это логично. США должны были учитывать, что Китай примет ответные меры", – сказал Владимир Оленченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/