«Елизаветинка»: Букингемский дворец анонсировал выпуск джина с боярышником

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Отсутствие туристов на Туманном Альбионе сыграло с британским Дворцовым ведомством дурную шутку: чтобы преодолеть кассовый разрыв, Букингемский дворец начал изыскивать внутренние резервы. И нашел: в продаже появился джин, настоянный на травах и плодах из садов Елизаветы II. Одним из ключевых ингредиентов напитка оказался боярышник, знакомый нам по хронике «народного» алкоголизма.

«Напиток с цитрусовыми, травяными нотами изготовлен с включением ягод боярышника, лаврового листа, листьев шелковицы, лимонной вербены», - так описывается новый джин в сообщении трастовой организации британского дворцового ведомства Royal Collection Trust. Именно эта организация занимается «самоокупаемостью» дворцов и садов ее величества. Бутылка 0,7 литра в лондонских магазинах стоит 40 фунтов (около 3600 рублей).

-Цена в российских магазинах, если джин с боярышником доберется до нашей страны, может быть примерно в полтора раза выше, - рассказал «МК» представитель одного из алкогольных импортеров, работающих с розничными сетями. - Прежде всего, вопрос в акцизах, но не только. Напиток, безусловно, интересен не столько своим вкусом, сколько статусом и происхождением. И поэтому будет стоить ровно столько, за сколько его будут покупать. Впрочем, дороже, чем примерно 6 тысяч рублей за бутылку, цена вряд ли поднимется: все, что дороже - это коллекционные коньяки и виски, ценность которых, прежде всего, в их бренде и выдержке. Ординарный джин, даже и королевского происхождения, так не ценится.

Концепция «елизаветинки», как можно было бы назвать такой напиток, ближе к старым российским напиткам — наливкам и настойкам, характерным для русской кухни с допетровских времен. В их основе — не можжевеловый, как в Британии, а зерновой, но все-таки спирт-дистиллят, а особый вкус напитку придает настоянность на травах. В наше время изготовление таких напитков — прерогатива частных хозяйств и любителей «самогона», еще недавно наказуемого.

-Настоящую настойку боярышника, причем с добавлением различных трав, я делал не раз, - признается Сергей, уже больше 10 лет изготавливающий дома широкий спектр настоек не на продажу. - Это достаточно вкусная штука, единственный момент тут — не передозировать собственно боярышника. Иначе его вяжущий вкус забьет все остальное, а самочувствие после рюмки такой настойки будет примерно как после полулитра крепкого кофе. Именно за этим боярышник продается и в аптеках: он считается стимулирующим сердцебиение средством. Но, конечно, никакого сравнения между нашей аптечной «бояркой» и продуктом Букингемского дворца быть не может: в основе лекарства лежит спирт-ректификат, поэтому пить такое снадобье можно только по большой нужде, но никак не ради вкуса.

Источник: https://www.mk.ru/economics/