Кремль назвал пользу от превращения Святой Софии в мечеть

/В мире/

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Авторадио» назвал плюс от превращения властями Турции Святой Софии из музея в мечеть. Когда его спросили о сакральном значении собора для христиан, Песков отметил, что понимать это можно по-разному.

Песков подчеркнул, что любые посетителю смогут входить в Айя-Софию бесплатно. «Более того, я вам скажу, в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный», - отметил представитель Кремля. Поэтому российские туристы должны выиграть. А что касается христианских памятников, то турецкие власти пообещали их сохранить.

Песков не считает, что изменение статуса Святой Софии сильно скажется на отношениях России и Турции. Это внутреннее дело Анкары, но в Москве надеются, что Айя-Софии останется памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что ранее Госсовет Турции принял решение отменить указ от 1934 года о превращении Святой Софии из мечети в музей, теперь она снова становится религиозным объектом, в скором времени там возобновятся мусульманские богослужения.

Источник: https://www.mk.ru/