Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума и нравственности

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Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия. Об этом сказано в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия. Об этом сказано в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Штаты перекладывают на других свои обязательства, используя пандемию коронавируса для дискредитации других стран, а также сваливания на них вины.

«Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие», - подчеркнул Ван И.

По его словам, Вашингтон неприкрыто проводит политику приоритета своей страны, доводя до крайности эгоизм и политику односторонних действий и запугивания.

«США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный "маккартизм" и давно устаревший менталитет "холодной войны", умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений», - добавил глава МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что Китай не намерен идти на поводу у антикитайских сил в США Пекин, по его словам, будет защищать свои законные интересы и авторитет КНР. Высокопоставленный дипломат отметил, что КНР и РФ должны продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, а также противостоять действиям, нарушающим международный порядок, идя вразрез с ходом истории, защищать международную справедливость и поддерживать глобальное развитие.

Источник: https://www.mk.ru/