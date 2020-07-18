Дмитрий Медведев обвинил США в «борзости»

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Новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их деловых интересов. Как отмечает Дмитрий Медведев, Вашингтон на этот раз даже не пытается скрывать, что пытается узурпировать энергетическое влияние на европейские государства.

«Проект (газопровод «Северный поток 2») — прямая угроза американскому бизнесу. США хочет поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект им мешает. Конкуренции, конечно, они не хотят, поскольку это их бизнес», — с не прикрываемым сарказмом обрисовал логику США зампредседателя Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности», — отмечает Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Необходимо отметить, что дать полноценную жизнь «Северному потоку - 2» в установленные законом сроки «Газпрому» не удалось так как на компанию и ее европейских партнеров, обеспечивающих инвестициями половину проекта, в конце прошлого года посыпались многочисленные политические и экономические санкции, в основном, со стороны Вашингтона, которые привели к их отказу от участия в укладке трубопровода через акваторию Балтийского моря.

Сначала Вашингтон оправдывал отказы международными санкциями — представители США искали «благовидный повод для защита прав человека» или настаивали на агрессивном поведении России. Однако в середине июля правительство Дании, последнее из международных государственных инстанций, выдало разрешение на укладку газопровода российской барже «Фортуна», после чего американские санкции против отечественных судом фактически оказались недействительными.

«Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался «благовидный» повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны и отдельной личности. По «Северному потоку – 2» все названо своими именами И выборы на носу. Печально», — отмечает Медведев.

«Не только печально, но и примитивно. «Северный поток - 2» фактически построен. Если в былые времена, протестуя против его создания Вашингтон, скорее, бравировал мускулами, то в настоящее время подобные потуги напоминают «зарядку для ушей» — и пользы не приносит, и выглядит нелепо», — отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Источник: https://www.mk.ru/