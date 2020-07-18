Депутат рассказал, как спасти Украину

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Вероятность сохранения Украины как страны увеличится, если действующая власть вскоре уйдет в отставку, заявил депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам депутата, представители киевской власти не скрывают, что пришли править страной «одноразово». В связи с этим для всех украинцев станет лучше после их отставки.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», - отметил Рабинович.

По мнению парламентария, уже в октябре нынешнего года благодаря местным выбором сменится власть. Ранее он уже обвинил украинские власти в предательстве избирателей и страны, пообещав, что они увидят «результаты своих дел» на региональных выборах.

Источник: https://www.mk.ru/