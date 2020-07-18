Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

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Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. Политолог связал это с обострением между Азербайджаном и Арменией.

Сатановский отметил, что сейчас ситуация между Баку и Ереваном легко может "перейти в катастрофическую фазу". По его словам, в этих странах нет страха перед войной, кроме того, на каждого из лидеров давят "уличные настроения". Также Сатановский отметил и участие в эскалации иностранных держав. Он напомним, что США имеют в Армении крупнейшее посольство, а за Азербайджаном стоит Турция, которая уже заявила о своей поддержке.

Сатановский также напомнил, что Турция стояла и за конфликтом 2016 года.

Эксперт считает, что для США этот конфликт является поводом осложнить жизнь Москве. А Турция, в случае с Азербайджаном, претендует на "единство народов", обозначая геополитические претензии на регион.

В своем комментарии на радиостанции "Вести ФМ" Сатановский заявил, что Россия является единственной страной, которая реально хочет погасить конфликт.

"Российское руководство сегодня объявило о внезапной проверке войск. И будут учения в Западном военном округе и Южном военном округе. Что такое ЮВО – это понятно. Это как раз то самое место", - отметил Сатановский.

Он также заявил, что такая называемая "большая война" уже началась и российский МИД делает все возможное, чтобы повлиять на ситуацию.

Отметим, что директор Центра политической конъюнктуры Иван Коновалов заявил "МК", что эта проверка никак не связана ни с событиями на Южном Кавказе, ни с ситуацией вокруг Украины.

Источник: https://www.mk.ru/