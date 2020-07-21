"Сломанный жизнью". Знакомый рассказал о захватчике автобуса в Луцке

/В мире/

Захвативший заложников в автобусе в украинском Луцке мужчина представился правоохранителям как Максим Плохой.

Радио Sputnik удалось связаться со знакомым вероятного захватчика и очевидицей, по словам которой, на месте происшествия периодически раздаются выстрелы.

В центре украинского города Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Полиция устанавливает его личность, сам он представился правоохранителям как Максим Плохой, сообщил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия преступника".

В Twitter и Telegram, а также на платформе YouTube есть аккаунты с таким именем.

RJ радио MAD.FM Александр Бирюков рассказал радио Sputnik, что знаком с этим человеком и в свое время брал у него интервью.

"Он писатель. Книгу написал про свое приключение в тюрьмах. Я брал у него интервью в мае для радио MAD.FM. По скайпу общались около двух часов. Он очень начитанный человек, мы обсудили Достоевского, Ницше, Гегеля. Однако когда я сказал, что записываю, он сразу вышел и просил никуда не выкладывать. Я бы сказал, что он интересный человек, но сломанный жизнью. В целом, спокойный. Умеет разговаривать и нормально формулирует фразы", – рассказал Александр Бирюков.

Со своей стороны, жительница Луцка Наташа Яромчук сообщила радио Sputnik об обстановке в городе в связи с произошедшим.

"Могу сказать, что сейчас у нас много полиции. По местным СМИ передают, что в автобусе находится около 20 человек. На автобусе табличка "Берестечко-Красиловка". Периодически раздаются выстрелы. По 12-му каналу говорили, что в Луцк вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков. Полиция заявляла, что уже ведет переговоры с террористом и что в центр идти опасно. Территория перекрыта", – сказала Наташа Яромчук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/