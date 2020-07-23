Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы

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Армянский премьер Никол Пашинян на заседании правительства призвал Баку публично отказаться от применения насилия.

«Азербайджан должен публично отказаться от применения насилия и сделать надежные шаги по прекращению антиармянской риторики», - сказал Пашинян.

По его словам, Нагорный Карабах должен стать полноценной стороной переговоров по урегулированию конфликта. Он призвал укрепить общую систему безопасности между Арменией и Карабахом и сделать осмысленными переговоры. Пашинян уверен, что смысл переговорам придаст готовность Баку к компромиссам и отходу от максималистских позиций.

«Признание права народа Арцаха (самоназвание Карабаха) на самоопределение без каких-либо ограничений, безопасность населения Армении и Арцаха не могут быть уступлены ни при каких обстоятельствах», - отметил армянский премьер.

Кроме того, Пашинян отметил важность внедрения постоянного международного мониторинга соблюдения режима прекращения огня с контрольными функциями, позволяющим установить того, кто нарушил перемирие.

Напомним, с 12 июля на армяно-азербайджанской границе продолжается боестолкновение, которое распространилось и на линию соприкосновения в Карабахе. По данным Баку, в результате конфликта погибли 12 азербайджанских военных, армянская сторона заявила о гибели четырех военных и ранении 10, а также одного мирного жителя.

Источник: https://www.mk.ru/