В Сети подсчитали, сколько России нужно ракет, чтобы разориться

/В мире/

В США обсуждают очередной военный бюджет на год. Демократы и республиканцы не сходятся по некоторым параметрам. Но уже сейчас ясно, что США по военным тратам – безусловный лидер. Бюджет Пентагона раз в 15-20 больше, чем у России, которая по этому показателю уступает еще и Китаю, Индии, Франции, Саудовской Аравии. Некоторые военные аналитики по этому поводу бьют тревогу. Мол, отстаем, нужно больше закупать оружия. Но нужно ли?

Например, некто под ником «Петрович из Армии» разместил в Сети пугающую информацию. Он подсчитал, сколько крылатых ракет у США и сколько – у России. Цифры впечатляют. Оказывается, у США крылатых ракет «Томагавк» на боевых кораблях 8 тысяч, а у России ее «Калибров» – всего 120.

Более того, Штаты при необходимости могут произвести в год 15 тысяч «Томагавков», а Россия – лишь 300. Собрать большее, мол, производственных мощностей нет.

И еще один убийственный аргумент – «на отечественные корабли помещается 12 ракет, тогда как на их – целых 64 ракеты». (Интересно, знает, «эксперт», что корабли у нас разные есть – и большие и маленькие).

Из всей этой статистики автор делает важный вывод. Даже два. Первый - «США по военным технологиям лучше России в разы». И второй – «Россию обошли по всем фронтам, и лидером вооружения действительно является США».

«Можете даже не комментировать это, всё вполне понятно», - заключает автор. А прокомментировать хочется.

По сути, автор предлагает нам всем затянуть пояса потуже и бросить немалые средства на закупку тысяч крылатых ракет. Вот тогда, мол, мы подтянемся по технологиям к США.

Зачем нам столько «Калибров» и где их применять – автор не уточняет.

Россия применяла «Калибры» в ходе антитеррористической операции ВКС в Сирии. Точечные удары этими ракетами наносились по базам террористов на территории Сирии. Пуски осуществляли малые ракетные корабли из акватории Каспийского моря и подлодки – из Средиземного. Во многом благодаря, в том числе, и этим ударам, основные силы террористов в Сирии разгромлены.

Других достойных целей для «Калибров» на горизонте не наблюдается. На всякий экстренный случай, уверен, запас этих ракет у России имеется.

Другой вопрос – зачем США наклепали столько ракет и где они их использовали?

Массированное применение «Томагавков» было во время войны НАТО против Югославии в 1999 году. В общей сложности выпущено до 900 крылатых ракет морского и воздушного базирования.

В 2003 году в первой же атаке против Ирака США применили 40 «Томагавков». Всего в войне за свержение Саддама Хусейна применены сотни ракет.

В марте 2011 года ВМС США и Великобритании в первый же день войны выпустили 110 «Томагавков». Всего в операции по свержению Муаммара Каддафи выпущено свыше 200 ракет.

Ну, то есть - зачем Штатам ракеты, названные в честь боевого топора американских индейцев, понятно. Нам-то зачем? Мы тоже на кого-то собираемся нападать? Вроде нет.

Но, похоже, уже и в самих США есть проблемы с применением тысяч заготовленных «Томагавков». Вот уж как, кажется, не любит Вашингтон такие страны, как Северная Корея или Иран. Сколько угроз в их адрес было! Но вот на счет применения «Томагавков» по целям в Иране или КНДР никто особо не заикается. И понятно почему – прилетит обратно.

Последний раз «Томагавки» США массированно использовали против Сирии три года назад. В 2017 году под фальшивым предлогом применения Дамаском химоружия США осуществили пуск 59 крылатых ракет по целям на территории Сирии.

Там, кстати, интересная история с эффективностью удара. США заявили, что все ракеты попали в цель. Но российское Минобороны привело другие данные: до авиабазы Эш-Шайрат долетело 23 ракеты. А о 36 оставшихся ракетах, заявили российские военные, им ничего не известно.

Так что тезис о превосходстве США по технологиям «в разы» не так уж однозначен. Можно боезапас «Томагавков» поделить, как минимум, на два.

При нашем, не самом большом, военном бюджете обороноспособность страны, по докладам российского Минобороны, обеспечена надежно. Желающих проверить нас на прочность не наблюдается. Так зачем же гнаться по количеству оружия за США? Так можно и без штанов остаться.

К сожалению, было в истории нашей страны такое. Вот, например, на 1 января 1990 года СССР имел почти 64 тысячи танков и 76 тысяч БМП и БТР. Для сравнения, сегодня у НАТО, включая США и Канаду 18 тысяч танков. Спрашивается: а надо ли было Советскому Союзу тратить столько средств на ненужное оружие? Не смогли вовремя остановиться. И где теперь Советский Союз?

Источник: https://www.mk.ru/