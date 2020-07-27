"Это прогнозировалось". Эксперт раскрыл, с чем связан рост цены на золото

/В мире/

Цена золота обновила исторический рекорд и достигла 1911,7 долларов за тройскую унцию. В эфире радио Sputnik директор по стратегии инвестиционной компании "ФИНАМ", кандидат экономических наук Ярослав Кабаков прокомментировал ситуацию на рынке.

Цена золота обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1911,7 доллара за тройскую унцию.

Ранее, 24 июля, в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до 1901,8 доллара за тройскую унцию.

Ситуацию на рынке золота в эфире радио Sputnik прокомментировал директор по стратегии инвестиционной компании "ФИНАМ", кандидат экономических наук Ярослав Кабаков

"Цена на золото обновила девятилетний максимум. Отмечу, что за последние несколько месяцев цена находилась на уровне 1 800 долларов за тройскую унцию, соответственно, движение к максимуму прогнозировалось – вплоть до того, что цена может уйти и на 2000 долларов в ближайшем будущем. Почему так происходит? Это достаточно мягкая денежно-кредитная политика центральных банков, постоянный приток ликвидности на рынок. С учетом того, что доходности казначейских облигаций не дают инвесторам необходимые возможности размещать средства, золото становится таким инструментом, в который сейчас достаточно много инвесторов переходят, хеджируя инфляционные риски, в том числе, при возможной коррекции цен на другие активы", – отметил Ярослав Кабаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/