"Надо это помнить". Политолог о ноте протеста Украины в связи с парадом

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МИД Украины передал ноту протеста из-за парада в Севастополе. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал действия украинской стороны.

Министерство иностранных дел Украины передало в посольство России в Киеве ноту протеста из-за парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота.

В документе, опубликованном на сайте министерства, говорится, что Киев расценивает парад, состоявшийся 26 июля, "как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины".

В военно-морском параде принимали участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.

Праздник завершился концертом и фейерверком.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что Киев регулярно осуждает любые торжественные мероприятия, проходящие в Крыму и Севастополе, но это не имеет для России никакого значения.

"Вопрос давно решен. На Украине должны помнить, что потеря Крыма – прямое следствие государственного переворота в стране в 2014 году, и что огромная часть населения была не согласна с неконституционной сменой строя и с навязываемой враждебной идеологией. Просто надо это помнить. А то, что они сейчас возмущаются – это их личное дело. Нынешние власти на Украине продолжают ту же политику, поэтому и их риторика совершенно не изменилась", – сказал Александр Дудчак.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/