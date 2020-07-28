Американист объяснил, что значат слова Трампа о "золотом веке" в США

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Президент США Дональд Трамп предсказал скорое наступление "золотого века" в стране. В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал это заявление.

Соединенные Штаты после победы над коронавирусом ожидает наступление "золотого века", заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы в скором времени победим коронавирус и перейдем к золотому веку – лучше, чем когда-либо", – написал он в Twitter.

Трамп также обвинил американские СМИ в необъективности при освещении протестов в стране, обрушился с критикой на участников беспорядков, а также на своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах – бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев отметил, что слова Трампа о "золотом веке" – не более чем риторика.

"Просто ему нужно продемонстрировать какие-то успехи, поскольку выборы на носу. Ему нужно внушить оптимизм, сказать, что все идет нормально, а будет еще лучше. Вот он в таком духе и говорит. У Трампа было уже много подобных скороспелых высказываний, и это – одно из них. Совершенно очевидно, что если США будут продолжать свою политику мирового доминирования, то трудностей в проведении такой политики будет больше. Поэтому считать это "золотым веком", оптимистическим будущим для США я бы не стал. Ясно, что роль Соединенных Штатов в мировых делах сокращается, доля в мировой экономике – не растет, при этом быстро развиваются другие страны. Количество конкурентов, стран-соперников у США будет только расти, а не уменьшаться", – сказал Юрий Рогулев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/