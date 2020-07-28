Украинский политик о "Севпотоке-2": у США в Европе есть "адвокаты"

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Украина и Польша договорились совместно препятствовать реализации "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал свой взгляд на ситуацию.

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации "Северного потока-2", заявил украинский МИД.

Вопрос обсуждался во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Яцека Чапутовича в Варшаве, где шла речь о взаимодействии в области энергетики.

"Стороны подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию", – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал свой взгляд на ситуацию.

"Американцы поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка. Американские ресурсы дорогие – это ясно Европе. Поэтому Германия, Франция и другие страны выступают против, понимая, что убьют этим свою экономику, она станет неконкурентоспособной по отношению к американским товарам. Польша и Украина абсолютно зависимы от Америки. Украина уже получила через Польшу партию американского сжиженного газа. Теперь что делает украинская продажная власть – она поднимает цены на газ в стране, чтобы американская цена в будущем не была шоком для украинцев. Все ради того, чтобы обслужить интересы американцев. Польша и Украина являются сегодня "адвокатами" Америки в Европе", – сказал Владимир Олейник.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/