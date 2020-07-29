Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие жестких карантинных ограничений в стране еще на две недели после 2 августа. Об этом в среду, 29 июля, сообщает informburo.kz.

На совещании у Токаева премьер-министр Аскар Мамин доложил, что после введения строгого карантина число заразившихся коронавирусом стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, реанимационных палат — на 27 процентов.

Токаев поручил продлить действие карантинных ограничений на две недели с последующим поэтапным смягчением.

Жесткий двухнедельный карантин был введен в Казахстане 5 июля для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации. Было приостановлено автобусное сообщение между регионами, ограничена работа общественного транспорта в городах, запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов. Позже действие ограничений продлили.

По последним данным, в Казахстане с начала пандемии были выявлены более 86 случаев коронавируса. Выздоровели свыше 56,6 тысячи пациентов, умерли 793.

Источник: https://lenta.ru