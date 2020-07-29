Эксперт: в обвинениях России в "фейках" о COVID-19 есть любопытная деталь

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Сразу в двух американских СМИ вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии. В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал публикации.

Агентство Associated Press опубликовало статью о том, что российская разведка ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе – якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев.

Так, по данным источников издания, с мая по июль этого года три англоязычных сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, которые либо поддерживали Россию, либо очерняли США. Утверждается, что Россия стремится повлиять на ход американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Аналогичную статью выпустила и The New York Times.

В статье делается вывод о том, что Россия при помощи фейковых статей якобы собирается дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19.

В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал публикации.

"В обвинениях из США ничего не меняется. И ничего измениться не может, поскольку в политической элите США за последние годы сложился устойчивый антироссийский консенсус. На его фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы "поладить с Россией", выглядят полным исключением. У всех остальных – настроение агрессивно антироссийское. Это дает основание американским СМИ эти настроения эксплуатировать. Причина – сочетание предвыборной кампании в США и очень тяжелой ситуации, связанной с коронавирусом. Как известно, основные СМИ в США симпатизируют демократам, для которых главный враг – Россия, поэтому они склонны публиковать антироссийские материалы с подобного рода обвинениями", – сказал Алексей Зудин.

Он обратил внимание на любопытную деталь в этих обвинениях.

"Интересно даже не то, что опять не названы источники, здесь интересно то, что сами материалы, на которые ссылаются СМИ, судя по описанию, не носят какого-то пропагандистского или необъективного характера. Главная мысль, которая там есть, абсолютно адекватна. Да, Россия справляется с пандемией гораздо лучше, чем США", – отметил политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/