Полицейские ликвидировали захватившего заложника в Полтаве

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В украинской Полтаве сотрудники полиции ликвидировали преступника, взявшего 23 июля в заложники полицейского и угрожавшего взорвать гранату. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, мужчина «ставил под угрозу жизнь и здоровье полицейских» своим вооруженным сопротивлением, поэтому был «ликвидирован точным выстрелом одного из бойцов».

Отмечается, что операция прошла в ночь на 1 августа у поселка Опошня под Полтавой. Преступник не желал сдаваться и угрожал полицейским гранатой. В итоге стражи порядка не пострадали.

Мужчина, которого пытались задержать за угон 23 июля, пригрозил взорвать гранату, затем взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ полиции Полтавской области и уехал с ним на автомобиле правоохранителей. Затем преступник бросил машину и отпустил заложника, после чего скрылся.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://www.mk.ru/