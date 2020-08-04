Варшава готова стрясти $57 млн: «Газпром» обжалует штраф

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Еще недостроенный трубопровод «Северный поток - 2» снова обернулся нашей стране непредвиденными расходами. Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» штраф в $57 млн за отказ от предоставления информации, касающейся финансирования проекта со стороны европейских партнеров российской компании. Как полагают эксперты, инициированное Варшавой разбирательство несколько надумано, поэтому у «Газпрома» существуют шансы обжаловать решение польского ведомства в свою пользу, однако, как показывает практика, в спорах, касающихся «Северного потока - 2», европейские инстанции гораздо охотней встают на сторону противников добывающего концерна, нежели подтверждают его невиновность.

Стоит отметить, что сумма штрафа является максимальной санкцией, предусмотренной польским законодательством за подобные прегрешения — как объясняет глава UOKiK Томаш Хрустны, Варшава намерена и впредь строго карать в том числе зарубежные компании, которые отказываются предоставлять антимонопольному ведомству запрашиваемую информацию.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, подобного исхода, то есть, наложения жестких штрафных мер, следовало ожидать заранее. Дело о создании совместного предприятия, которое будет заниматься строительством «Северного потока - 2», было инициировано еще в 2018 году. По мнению Польши, без ведома ее антимонопольного комитета подобные консорциумы не имеют право на существование. Весной этого года Варшава предупредила российскую сторону, что в дальнейшем «Газпрому» могут предъявить финансовые претензии. «Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию. В связи с этим было принято решение наложить штраф, предусмотренный законодательством за непредоставление информации», — заявил Хрустны.

«Очевидно, что это формальное решение. «Газпром» прекрасно осознавал, что в том случае, если он предоставит запрашиваемую поляками информацию, то, скорее всего, также попадет под штрафы. Создание консорциумов на европейском пространстве — крайне тонкая юридическая материя. На одни из них могут наложить санкции и это будет вроде бы документально обосновано. На других, лояльных Польше предпринимателей, Варшава может закрыть глаза. В случае с «Газпромом», который полякам явно несимпатичен, иного решения вынесено не могло последовать», — считает Пикин.

«Газпром» уже заявил, что будет оспаривать этот штраф. «Вся документация компании Nord Stream 2 (оператор строительства и эксплуатации «Северного потока -2 ») прозрачна, а решение антимонопольного регулятора Польши выглядит неубедительным. Фактически это, с одной стороны, месть «Газпрому» за упущенную выгоду (после начала работы нового газопровода Польша рискует потерять прибыль от транзита российского «голубого топлива» по своей территории), с другой — это похоже на политический заказ американских покровителей Польши», — считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Эксперты сходятся во мнении, что, если решение европейской судебной инстанции, в которой будет рассматриваться нынешний российско-польский спор, не будет политизировано, то у «Газпрома» существуют шансы как минимум сократить сумму штрафа или даже вообще признать его незаконным. На газовом рынке Европы это первый подобный случай, однако прецеденты наложения штрафа на иностранные компании, работающие на территории Евросоюза, были не один раз. В частности, Еврокомиссия штрафовала Google, Microsoft, Apple за разные допущенные нарушения европейского законодательства, например, в сфере налогообложения.

Тем не менее, Варшава через Стокгольмский арбитраж уже смогла взыскать с «Газпрома» компенсацию на сумму в $1,5 млрд за переплату поставок сырья в прежние годы. Поэтому и сейчас шансы польских истцов достаточно велики.

Источник: https://www.mk.ru/economics/