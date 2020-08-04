На необитаемом острове обнаружили моряков благодаря надписи на пляже

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В Индийском океане нашли трех пропавших моряков. Они пробыли на острове Пайкелот в течение трех дней. Там они оказались после того, как у их лодки закончилось топливо. В итоге они сбились с курса.

Как передает издание Guardian, 2 августа их нашли австралийские и американские военные самолеты. Помогла им в этом огромная надпись SOS. Ее пропавшие разложили на пляже необитаемого острова при помощи камней.

Моряки обнаружены в 200 километрах к западу от их изначальной цели, сообщает The Guardian.

Источник: https://www.mk.ru/