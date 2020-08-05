"Бред, наполненный ненавистью". Политолог о словах Фарион о русскоязычных

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Экс-депутат Рады Ирина Фарион призвала русскоязычных граждан страны "паковать манатки". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак задался вопросом, почему подобные "речи" ярой националистки постоянно звучат в украинских СМИ.

Экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".

Фарион назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами.

"Их историческая родина – Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки – и туда уехали", – заявила она.

Кроме того, националистка обвинила русскоязычных украинцев в "оккупации" Крыма.

"Каждый русскоязычный на Украине – это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают", – заявила она.

Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал очередное заявление Фарион, отметив, что украинские СМИ постоянно предоставляют ярой националистке возможность высказывать русофобские идеи.

"Такие речи должны оценивать доктора, это речь нездорового человека. Фарион время от времени выдает очередной бред, наполненный ненавистью. Не хотелось бы ее слышать с экранов и полос СМИ. Но ей уделяют внимание на Украине, и она постоянно где-то звучит. То, что она несет, – это чушь, однако это отвечает определенным политическим течениям и в украинском парламенте, и в обществе. Общество маргинализируется, поэтому такие речи находят отклик. У нее есть стабильный электорат – пара процентов, в основном на западе Украины. И хотя эта идеология не присуща большинству населения, ее больше других "слышат" украинские СМИ", – сказал Александр Дудчак.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/