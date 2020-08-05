"Страны по всему миру вводят ограничения для путешественников и различные правила безопасности, под которые подстраиваются туристические компании, тратя деньги. Но в результате туристов слишком мало, чтобы бизнес окупил издержки. А еще хуже, что долгосрочная видимость перспектив сейчас минимальна", — передает телеканал.

Кризис затронул всех представителей туриндустрии – от отельеров до продавцов сувениров. Так, многие из роскошных отелей в центре Рима не открылись после того, как Италия разрешила въезд иностранным туристам. Их бывшие сотрудники отправились работать на фермах, собирать фрукты и овощи.

"Сотрудники отелей, баров и ресторанов на юге Португалии уже потеряли надежду, что их бизнес продержится до момента возвращения путешественников. Регион Алгарве почти полностью зависит от туризма, уровень безработицы там подскочил на 230%", — сообщает France 24.

В похожей ситуации оказались и ряд других стран. В ЮАР в мае доходы от туризма сократились на 98% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, под угрозой находятся более полумиллиона рабочих мест. Десятки виноделен в стране могут быть закрыты, потому что путешественники больше не приезжают на дегустацию.

На островах в Карибском море доходы от туризма составляют от 20 до 80% ВВП в зависимости от острова. При этом загрузка отелей региона не превышает 10%. В качестве мер стимулирования туризма Барбадос предложил годовые визы путешественникам, которые могли бы там удаленно работать.

Также поддерживают туризм Таиланд и Болгария. Таиланд выделил субсидии в размере $700 млн. Болгария вводит налоговые льготы и субсидирует рабочие места. В стране готовятся сократить 290 тысяч работников турсектора, поскольку сотрудников отелей "сейчас больше, чем отдыхающих".

"В свою очередь те немногочисленные туристы, которые решаются на поездки, наслаждаются освободившимися городами и достопримечательностями. Парижские Лувр и Версаль почти пустынны, можно спокойно рассматривать картины", — передает телеканал.

Отдыхают и животные в национальных парках Африки. Львы спят на дорогах и бродят по опустевшим кампусам, а слоны пасутся там, где хотят.