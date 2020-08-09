Прибывшие по ротации в Рубежное киевские боевики мародерят и бесчинствуют

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Командование оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" направило в Рубежное дополнительные патрули из-за жалоб мирных жителей на военнослужащих, прибывших по ротации в зону проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нам продолжают поступать жалобы от мирных жителей населенного пункта Рубежное, крайне недовольных обстановкой, сложившейся в населенном пункте ввиду проведения ротационных мероприятий 14-й и 93-й бригад ВСУ. Аналогичные жалобы поступили и в администрацию города на военнослужащих 14-й бригады ВСУ, использовавших дороги общего пользования для перемещения тяжелого вооружения. Также поступают жалобы на шум ввиду разгрузочных работ на железнодорожной станции Рубежное", - рассказал Филипоненко.

Также зафиксированы и другие преступные и хулиганские деяния киевских боевиков в городе Рубежное, временно оккупированном Украиной.

Так, боевик ВФУ во время пьяной драки в одной из шашлычных Рубежного сломал челюсть сослуживцу

"В одной из шашлычных города Рубежное вечером 7 августа состоялась драка между двумя изрядно выпившими военнослужащими ВСУ - старшим солдатом Базелюком и сержантом Иванюком, в результате которой сержант Иванюк получил сотрясение мозга и перелом челюсти", - сообщил Филипоненко.

Он добавил, что оппонент Иванюка "был задержан патрулем военной комендатуры, вызванной администратором заведения".

Помимо всего прочего, прибывшие по ротации в зону проведения ООС боевики ВФУ угнали у жителя Рубежного автомобиль и избили сотрудников военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Около 00:30 часов 8 августа при попытке вскрыть продуктовый магазин патрулем ВАИ была задержана группа военнослужащих новоприбывшей 14-й отельной механизированной бригады в составе четырех бойцов и одного сержанта. Все боевики находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе задержания вышеуказанных военнослужащих они затеяли драку с сотрудниками ВАИ, вследствие чего последним пришлось вызывать сотрудников ВСП для усмирения буйных бойцов ", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что в результате "массовой драки двое сотрудников ВАИ попали в больницу с травмами различной степени тяжести, один из пьяных боевиков оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой".

"Как выяснилось позднее, гражданский автомобиль Daewoo Sens, на котором пьяные бойцы прибыли к месту происшествия, был отнят двумя часами ранее у мирного жителя города Рубежное, занимавшегося частным извозом", - продолжил представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что "инцидент произошел у кафе-бара "Цезарь", где военнослужащие распивали спиртные напитки".

"Они обратились к водителю автомобиля с требованием отвезти их в ближайших магазин, однако получили отказ ввиду того, что "их слишком много и они слишком пьяны". Вследствие этого боевики избили водителя, и угнали его автомобиль", - сообщил Филипоненко.

Он отметил, что "кроме того, мирными жителями отмечается передвижение украинских солдат в ночное время в нетрезвом состоянии", в результате чего "только за последние сутки в городе произошло два ДТП" с участием военнослужащих, в одном из которых "солдаты - участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения".

"Для стабилизации обстановки в городе командованием ОТГ "Север" на время проведения ротационных мероприятий отправлены в населенный пункт Рубежное шесть дополнительных патрулей военной автоинспекции", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко сообщал, что украинское командование настаивает на скорейшем проведении запланированной на август ротации подразделений ВСУ в зоне проведения "ООС" из-за критического падения дисциплины и морального духа военнослужащих.

Источник: https://asd.news