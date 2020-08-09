В Индии семь человек погибли при пожаре в госпитале для зараженных коронавирусом

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В отеле индийского штата Андхра-Прадеш, который сейчас используется как госпиталь для зараженных коронавирусом, в результате пожара погибли по меньшей мере семь человек, а еще около 15 пострадали.

Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщается в эфире телеканала NDTV, передает ТАСС.

Уточняется, что возгорание произошло в городе Виджайваде из-за короткого замыкания. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу, некоторые из них в критическом состоянии, отметили в полиции.

По данным телеканала, из-за пожара у пациентов началась паника, в связи с чем несколько человек выпрыгнули из окон. В целом в здании находились на лечении 22 пациента.

В Индии на сегодняшний день насчитывается 2,08 миллиона заразившихся коронавирусом. Страна находится на третьем месте в списке наиболее пострадавших от инфекции государств.

Накануне президент России Владимир Путин в обращении к индийскому лидеру Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил соболезнования в связи с жесткой посадкой лайнера авиакомпании Air India, в результате которой погибли 20 человек.

Отмечается, что ранения получили 120 человек. Травмы 15 из них медики оценивают как серьезные. Обстоятельства и причины произошедшего расследует группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии.

Источник: https://lenta.ru