«Рух Брест» - «Торпедо-БелАЗ»: чемпионата Беларуси

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В первом круге гости на своём поле не смогли вскрыть крепкого новичка.

«Рух Брест» владел мячом даже большую часть времени, переиграл соперника по ударам. Сможет ли команда Александра Седнёва на своём поле выступить ещё лучше и добиться трёх очков?

Источник: ODDS.RU

В 21-м туре чемпионата Беларуси на стадионе «ОСК Брестский» «Рух Брест» примет «Торпедо-БелАЗ». Хозяева идут в середине таблицы. Они не проигрывают в двух турах кряду. В свою очередь, гости ведут активную борьбу за вторую и третью строчки. Они не проигрывают на протяжении трёх матчей. Оба клуба в хорошей форме, поэтому обязательно стоит ожидать зрелищного поединка.

«Рух Брест» набрал 29 баллов в 20-и матчах чемпионата Беларуси и расположился на 10-й строчке. В пяти последних матчах хозяева победили «Динамо Минск» (1:0), «Энергетик-БГУ» (8:1), «Минск» (1:0), сыграли вничью с «Славией Мозырь» (3:3) и уступили БАТЭ (0:3). «Рух Брест» - дебютант розыгрыша. В прошлом году он был бронзовым призёром второго дивизиона, но в плей-офф здорово себя проявил и оказался среди элиты белорусского футбола. Подопечные Александра Седнева адаптировались к высшей лиге.

«Торпедо-БелАЗ» идёт на четвёртой позиции с 33-я очками после 20-и туров чемпионата Беларуси. На аналогичной дистанции гости одержали верх над «Энергетиком-БГУ» (4:1), БАТЭ (3:2), договорились о перемирии с «Динамо Минском» (0:0) и поиграли «Шахтёр Солигорску» (1:4), «Белшине» (1:2). «Торпедо-БелАЗ», начиная с 2013-года, постоянно финиширует в районе первой пятёрки, но в первую тройку попасть не выходит.

«Рух Брест» по составу слабее опытного «Торпедо-БелАЗ». Гости могут поправить свою удручающую статистику в текущем туре. Хозяева без трёх основных футболистов состава окажут серьезное сопротивление. В худшем случае - «Торпедо-БелАЗ» увезет ничью.