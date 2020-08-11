В штабе Тихановской не знают, где их кандидат, и рассказали о ее странных словах

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выйдя из здания Центральной избирательной комиссии, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении.

Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина «Радио Свободе» (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иностранного агента). О каком решении идет речь, в штабе говорят, что не знают.

Красулина не знает, подала ли Тихановская жалобу на нарушения в ходе выборов. По ее словам, в данный момент экс-кандидат не выходит на контакт с сотрудниками штаба.

По словам адвоката Виктора Бабарика Максима Знака, жалобу Тихановская все-таки подала. В ЦИКе, по его словам, с ней без третьих лиц беседовали «представители госорганов». Знак добавил, что на встрече Тихановскую якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам. Адвокат заявил, что Тихановская не задержана и даст комментарий позже.