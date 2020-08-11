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ЕС призывает руководство Белоруссии начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия.
Внешнее давление на Беларусь усиливается
ЕС должен оказать давление на белорусские власти для прекращения насилия - глава МИД Эстонии.
ЕС призывает руководство Белоруссии начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия.
Выборы в Белоруссии не были свободными - Глава Еврокомиссии.
Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Белоруссии - президент Литвы.
Госсекретарь США Помпео 15 августа обсудит с министром иностранных дел Польши Чапутовичем ситуацию в Белоруссии.
МИД Австрии призвал разблокировать интернет в Белоруссии.