Внешнее давление на Беларусь усиливается

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ЕС должен оказать давление на белорусские власти для прекращения насилия - глава МИД Эстонии.

ЕС призывает руководство Белоруссии начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Выборы в Белоруссии не были свободными - Глава Еврокомиссии.

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Белоруссии - президент Литвы.

Госсекретарь США Помпео 15 августа обсудит с министром иностранных дел Польши Чапутовичем ситуацию в Белоруссии.

МИД Австрии призвал разблокировать интернет в Белоруссии.