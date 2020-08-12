"Идиотизм". В Крыму ответили на идею Киева создать "комиссию правды"

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Киевские власти планируют создать "комиссию правды" при "возвращении" Крыма. О реакции крымчан на эту инициативу – в материале радио Sputnik.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал извращенной фантазией планы киевских властей создать "комиссию правды" при "возвращении" Крыма.

Ранее об этой идее Киева рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич. По его словам, после возвращения Крыма и народных республик Донбасса планируется создать "комиссию правды" для этих территорий.

"Это не "комиссия правды", а чьи-то извращенные фантазии про то, как вернуть Крым, а затем его поделить, причем не спрашивая у местного населения, хотят ли они обратно в Украину", – сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, все концепции киевской власти по якобы возвращению Крыма преследуют исключительно коммерческий интерес.

"Это просто схема по продаже крымских объектов и земель, которые якобы когда-то освободят от России – некий посыл бизнесменам, мол, налетай, подешевело, продадим все, что угодно. А после возвращения Крыма получите свои участки и объекты. Очередной финансовый пузырь, в который, как планируют организаторы, вложатся украинские и иностранные коммерсанты", – подчеркнул Бальбек.

Крымский политолог Владислав Ганжара, в свою очередь, отметил, что Киев дискредитировал себя подобными одиозными инициативами

"Само название – "комиссия правды" – подчеркивает неофашистскую составляющую киевских властей в отношении народа, проживающего в Донбассе, и к нашему полуострову. В последнее время Киев фонтанирует разными инициативами относительно Республики Крым – то новой стратегией "возвращения" полуострова, то созданием "международной платформы деоккупации Крыма", теперь вот "комиссия правды". Мне кажется, что киевские чиновники, отвечающие за это направление, просто оправдывают свое существование, пытаются имитировать деятельность, поэтому занимаются этим идиотизмом. Киев уже настолько дискредитировал себя этими одиозными инициативами, что даже на территории Украины уже никто всерьез не воспринимает эту деятельность", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/