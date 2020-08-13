МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

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Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) присоединились к объявленной в Белоруссии забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов. Фото и видео с территории завода опубликовал Telegram-канал «NEXTA Live» оппозиционного журналиста Степана Путило.

На кадрах собравшиеся на улице работники в униформе скандируют «Позор!» На другом видео, опубликованном в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», заводчане кричат: «Уходи!»

Помимо МАЗ, начали бастовать работники других крупных предприятий: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот».

Сотрудники крупнейшего в Белоруссии строительного предприятия МАПИД выстроились в так называемую цепь солидарности. Коллектив «Гродножилстроя» выступил с обращением к властям, в котором не признал результаты выборов, призвал прекратить насилие, отпустить задержанных и «выйти на переговоры с гражданским населением», сообщает TUT.by.

Ранее к забастовке присоединились сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). В пресс-службе предприятия заявили, что состоялась «встреча дирекции с заводчанами для обсуждения волнующих их вопросов».

По всей Белоруссии несколько дней идут массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В сети распространяются призывы к сотрудникам всех предприятий объявить общенациональную бессрочную забастовку.

Источник: https://lenta.ru