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Жестокое подавление протестов в Беларуси не должно остаться безнаказанным

Партия «Яблоко» выражает солидарность с гражданами Беларуси, протестующими против нечестных выборов главы государства и узурпации власти Александром Лукашенко.

Подавление законных протестов грубым применением силы, жестокость силовиков, кровь и насилие на улицах белорусских городов не должны остаться безнаказанными. 

Мы также требуем от белорусских властей немедленного освобождения граждан России, задержанных в ходе протестных акций. В их числе журналисты российских СМИ, выполнявшие свой профессиональный долг, общественные деятели и гражданские активисты.  

Мы убеждены, что никакие соображения realpolitik со стороны российской власти не должны оправдывать существование таких режимов, как диктатура Лукашенко, и сотрудничество с ними.

Учитывая опыт обоюдного заимствования Александром Лукашенко и Владимиром Путиным авторитарных практик правления и технологий удержания власти, жесткие разгоны несогласных  могут быть использованы в аналогичной ситуации в нашей стране. 

Задача и ответственность «Яблока» в контексте процессов, происходящих в соседнем государстве, – сделать все возможное, чтобы не допустить подобного сценария в России. Предложить обществу осмысленную альтернативу существующему режиму и работать на бескровный транзит власти в рамках демократических процедур. 

Народы России и Беларуси заслуживают другой власти и права менять ее через законные цивилизованные процедуры. Мы искренне желаем братскому белорусскому народу добиться проведения в стране честных, конкурентных выборов и мирной сменяемости власти в стране.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

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Категория: Новости / В мире

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