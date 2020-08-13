Президенту доложено о работе группировки МЧС России в Ливане

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Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев доложил Президенту о проделанной в Ливане работе по ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа 2020 года, в частности о поисково-спасательной операции и оказании медицинской помощи сотням пострадавших местных жителей, а также о работе по противодействию коронавирусной инфекции находившихся в составе группировки специалистов Роспотребнадзора.

Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о её поэтапном выводе.

Источник: http://kremlin.ru