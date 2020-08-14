МВД Белоруссии выразило озабоченность переполненными СИЗО

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Министерство внутренних дел Белоруссии выразило озабоченность переполненными СИЗО после массовых задержаний в ходе акций протеста в разных городах страны. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, отпущены свыше двух тысяч граждан. «Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации», — написала Чемоданова.

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Она добавила, что прошедшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня, протестные акции носили мирный характер. «Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», — говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Белоруссии.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники. Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.

Источник: https://lenta.ru