Лукашенко анонсировал разговор с Путиным об угрозах России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что ему необходимо сейчас обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. "Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - сказал он.

Лукашенко отметил в своей речи, что видит элементы внешнего вмешательства в ситуацию в стране. Те кто агитирует людей выйти на улицу работают профессионально - постановочные кадры, фейки, отметил он.

Также Лукашенко не верит в мирный протест. "Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что против Белоруссии сейчас разворачивается агрессия по сценарию. Поэтому ему необходимо связаться с Путиным, так как "защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим".

Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - подчеркнул Лукашенко.

Политолог Станислав Белковский, комментируя эти высказывания Лукашенко, отметил в своем телеграм-канале: "Александр Г. Лукашенко, похоже, намерен таки просить РФ-коллегу Владимира В. Путина о силовой помощи. Типа для спасения Союзного государства РФ и РБ".

Источник: https://www.mk.ru/