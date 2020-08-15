Украина разделилась из-за Белоруссии: кто поддержал "сатрапа Лукашенко"

/В мире/

На интернет-порталах и телеканалах Украины "белорусская тема" пятый день подряд уверенно занимает лидирующие позиции. Варианты дальнейшего развития трагических событий в соседней братской республике охотно берутся обсуждать не только политологи, экономисты и "социальщики", но и эксперты, специализирующиеся сугубо на вопросах здравоохранения или спорта. А в обществе, пережившем не одну революцию, обсуждают – чего же не хватает соседям, у которых социалка не в пример лучше украинской.

Беларусь и Украина: что у кого дороже и что дешевле?

Профессиональные украинские "челночники", каждую неделю катавшиеся в соседнюю республику за товаром, при виде кадров расправы белорусского ОМОНа над беззащитными соотечественниками приходят в ужас. Отчасти еще и потому, чьто границы перекрыты и когла наладится привычный им бизнес, непонятно.

Главенствующую роль в заказах моих соотечественников-украинцев уверенно занимают медпрепараты, которые в любой украинской аптечной сети стоят больших денег, если вообще есть. Даже с учетом "накладных расходов", связанных с приобретением и последующей транспортировкой, вакцина для профилактики туберкулеза, «Курантил» или «Церегин» обходится заказчику-украинцу в куда более "щадящую" сумму, чем на Украине. В среднем, разница между ценой вышеупомянутых препаратов в РБ и Украине составляет не менее 10 (десяти) раз. Все дело в накрутках посреднических компаний.

Из-за этой самой стоимости товаров медицинского назначения, а еще благодаря пересказам историй о "всесильном и всевидящем Бацьке", который якобы каждый день облетает вертолетом собственные "владения" и почем зря хлещет по лицу проворовавшихся чинуш, на Украине за лукашенковской Белоруссией закрепился имидж "страны почти идеального порядка".

Чтобы было еще понятнее, приведу сравнительную стоимость основных продовольственных товаров и услуг в соседних республиках.

Полкило пшеничного хлеба в Белоруссии в переводе на украинскую валюту - это 7 с половиной гривен (27 американских центов). Такая же буханка в самом "экономичном" украинском супермаркете стоит 14 гривен (полдоллара США).

Литр белорусского молока (жирность 3, 2%) - 12 грн. (43 цента); литр молока украинского той же жирности - 28 грн. ($1).

Кило свинины в РБ - 75 грн. ($2,71), на Украине - 140 грн. ($5). Килограмм твердого сычужного сыра "Билозгар" в Белоруссии обходится в 80 гривен ($2,9). Сыр той же марки любого украинского сырзавода стартует от 140 гривен за кг ($5) - и "до бесконечности".

Тушка бройлера, если ее покупать в РБ - 32 грн. ($1,16) за кило. Та же курочка, но в украинском мясном павильоне - 60 гривен ($2,17).

За пользование импортным природным газом и услугами предприятий электросетей белорусы суммарно в среднем платят вдвое меньше, чем их соседи-украинцы.

В июне минимальная зарплата в РБ составляла 330 белорусских рублей ($139), на Украине 4 723 гривны ($171).

Средняя зарплата - соответственно 1249 рублей и 11579 гривен ($527 и $418).

Минимальная пенсия в Белоруссии с 1 августа 2020 года - 260 рублей ($118), в Украине - 1712 грн. ($61).

Как видим, по большинству показателей белорусы живут куда как зажиточнее, чем украинцы. В СССР, если верить официальной статистике, было наоборот. Так что особо удивляться случаям, когда целые села в Волынской и Житомирской областях Украины просили Бацьку принять их «под свое крыло», не приходится.

Лукашенко предлагают стать Ющенко-2005

У украинских политиков взгляд на Белорусиию иной. Представители "украинского демократического лагеря" в эти дни тщетно пытаются убеждать народ в том, что Лукашенко - "такой же, как Путин", каждый раз напоминая о том, что Беларусь в ООН не поддержала Украину ни в одном голосовании касаемо Крыма и Севастополя.

Победу Александра Лукашенко публично признали все до единого члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", немалая часть пропрезидентской фракции "Слуга народа". Лидер Компартии Украины Петр Симоненко позавчера прилетел в Минск, чтобы "от имени всех трудящихся Украины" искренне поздравить Александра Григорьевича с его очередной "элегантной победой»

Молчавший несколько дней аки белорусский партизан Петр Порошенко высказал наконец свою точку зрения на ситуацию в РБ. Экс-президент Украины очень не хотел "обижать" своего давнего закадычного приятеля, тянул до последнего. Лишь после того, как до Порошенко дошла весть о массовых зачистках, недавний лидер Украины предложил Александру Лукашенко не мешкая начать переговорный процесс с "не воспринимающей" его белорусской оппозицией. Площадка для этих тяжелейших диалогов могла бы располагаться в Киеве или в Житомире, то есть неподалеку от границы Украины с Белоруссией..

Порошенко видит разрешение внутренних противоречий в назначении ЦИК Белоруссии новых президентских выборов - с приглашением на них международных наблюдателей, в том числе от Евросоюза и ОБСЕ. Поскольку в белорусском законодательстве такой вариант выхода из политического тупика не предусмотрен, самое время, считает Порошенко, "вступить в игру" Верховному Суду Республики Беларусь. Он-де мог бы - по примеру Верховного Суда Украины в 2004-2005 годах - обязать Центризбирком РБ объявить "переигровку" выборов 9 августа.

Судя по вчерашнему поведению Александра Лукашенко, он пока не созрел для сколь-нибудь серьезных уступок своим "врагам". Белорусский лидер продолжает верить в свою непогрешимость и безжалостно "пригвождает к позорному столбу" отдельные европейские государства вроде Чехии, а еще "несознательных граждан" России, Польши, Украины и Литвы, якобы "застигнутых на горячем" доблестными сотрудниками КГБ и белорусской милиции.

Киев не готов бастовать за белорусов

О том, что ориентированный на простых украинцев первый этап агитации против Лукашенко прошел впустую, свидетельствует крайне низкая "явка" на акции протеста против насилия в Белоруссии. Выражать несогласие с очередным 5-летним сроком правления "усатого тирана" к посольству РБ приходят не более ста человек.

Большинство недовольных – это белорусские граждане, которым на единственном в Украине избирательном участке якобы намеренно не дали проголосовать за одного из кандидатов на президентский пост. Отвечая на вопросы телевизионщиков, что именно их не устроило в день голосования, молодые люди произносили разные цифры - от ста человек до тысячи. Мол, именно стольким избирателям РБ члены избиркома при поддержке офицеров посольской охраны ровно в 20 часов перекрыли вход.

Сами же белорусские дипломаты утверждают: "обиженные" соотечественники якобы действовали по "методичке", распространенной также в среде прочих оппозиционно настроенных избирателей. Иными словами, находившиеся Киеве белорусы, как и их единомышленники-минчане, умышленно откладывали визит на избирательный участок на максимально поздний срок. Чтобы к моменту повсеместного завершения голосования оказаться в положении "вне игры" и на этом основании требовать проведения повторных более "демократичных выборов".

Этот прием регулярно в различных "модификациях" использовался на Украине примерно с 1998 года. Суды - как районные, так и областные - не могли не принять к сведению "ущемление прав" избирателей. И зачастую принимали решение об аннулировании результатов "неправильного народного волеизъявления". В отдельных случаях на "переигровку" не допускали победителя выборов и его команду; так было весной 1998 года с выборами одесского мэра, признанными недействительными Кировоградским областным судом.

Как сообщили автору этих строк источники в среде "украинских" белорусов, в настоящее время не допущенные к выборам "кооперируются" с целью подачи иска в Европейский суд по правам человека.

Красноречивая деталь: поддержать братьев-белорусов, помимо депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко и популярного украинского поэта-юмориста Александра Ирванца к посольству явились активисты нескольких малоизвестных политических проектов. Самыми задиристыми показали себя украинские анархисты. Когда полиция за попытку бросить парочку яиц в посольское здание схватила экс-крымчанина Александра Кольченко (приговоренного Северо-Кавказским окружным военным судом за совершенные и несовершенные в 2014 году террористические акты в Симферополе, Ялте и Севастополе), его новые друзья-анархисты по примеру новоявленных белорусских протестующих попытались было отбить товарища. Не вышло. Всех агрессивных почитателей батьки Махно "упаковали" в автозаки. А наутро по решению Шевченковского районного суда столицы пятерым яйцемётам "впаяли" по 10-15 суток административного ареста. Пощадили лишь "лефортовского сидельца" Кольченко, которому назначили 40 часов исправительных работ.

Не впечатлила киевлян и назначенная протестная акция на площади Независимости. Народу пришло

мало. Не сезон потому что.

Источник: https://www.mk.ru/