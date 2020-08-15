Политолог оценил вероятность отправки российских войск в Белоруссию

/В мире/

Белорусский президент Александр Лукашенко после масштабных протестов в стране на совещании с членами Совета безопасности заявил о начале агрессии против Белоруссии. По его словам, в протестном движении участвуют представители ряда западных стран, среди которых он назвал Голландию, Польшу, а также Украину, упомянув при этом и «открытую Россию» Навального. Описываю создавшуюся ситуацию, Лукашенко задал вопрос: «Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации?».

Может ли Лукашенко обратиться к России за военной помощью, и как будет действовать Москва? Существуют ли какие-то обязательства военной помощи между Москвой и Минском в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которого являются обе страны? Имеет ли право Россия в случае критической ситуации законно ввести свои войска в Белоруссию? Об этом мы побеседовали с военным экспертом, директором Центра стратегической конъюнктуры Иваном Коноваловым.

-У нас в ОДКБ, в отличие от НАТО, нет пятой статьи, которая гласит, что нападение на любого из членов НАТО считается нападением на весь Североатлантический альянс, - заявил эксперт. - Правда, у них эта статья не работает. По крайней мере, когда турки сбили наш военный самолет, предъявив НАТО это как нападение на Североатлантический альянс, блок среагировал совершенно индифферентно.

-А в ОДКБ какие правила?

-Там в принципе другие подходы. Здесь исходят из того, что все происходящее в конкретном государстве – внутреннее дело той страны, где это происходит. А вот внешняя угроза – совсем другое дело. Она влияет на безопасность других членов ОДКБ. Но ведь нынешняя ситуация в Белоруссии по отношению к любому члену ОДКБ не создает внешних угроз. Там ведь подрывная работа ведется изнутри. И это – проблема. Здесь, безусловно, возникает вопрос: как на это реагировать?

-Да, как реагировать, если, допустим, Белоруссия попросит Россию о военной помощи? Мы можем ввести туда свои войска?

-Любая ситуация, связанная с членом ОДКБ, рассматривается исключительно исходя из запроса самого члена ОДКБ. Если страна призывает: спасите, помогите, то это – одно. Но ведь ни разу же не было такого, чтобы какая-то страна призывала.

-Почему? Киргизия просила, когда там были серьезные беспорядки. Но силы быстрого реагирования ОДКБ туда так и не были введены.

-Да, но на тот момент там настолько чисто менялась власть, что было сложно определить, кого поддерживать и кто представляет страну.

-А если говорить про Белоруссию? -Здесь все достаточно просто. Во-первых, белорусские силовики доказали, что они сами способны удержать ситуацию под контролем. И Запад, который придумывает всякие санкции, и Восток, то есть мы – все видят, что в Белоруссии есть силы, способные достигнуть консенсуса и прийти к взаимопониманию. Там нет такой «алармистской» ситуации, которая бы требовала вмешательства.

Так зачем России, как члену ОДКБ, вмешиваться в белорусские события? Они там и сами справятся. В Белоруссии есть довольно серьезное понимание между гражданским обществом, которое бунтует с одной стороны, и правоохранительными органами – с другой. Даже когда украинские нацики приехали в Белоруссию, пытаясь бросать коктейли Молотова в белорусский ОМОН, чтобы обострить ситуацию с беспорядками, они не были восприняты местными протестующими как свои. Так что Белоруссия – это не Украина.

Да и все, кто там бунтует, не выходили, как на Украине, с антироссийскими лозунгами. Так для чего же вводить свои войска, если не понятно, ради чего все это стоило бы сделать?

Конечно, Белоруссия – братское для нас государство. У нас все переживают за то, что там происходит. Мы не хотим, чтобы там случились непоправимые события. -Мы тоже не хотели, чтобы они случились на Украине. Но они же случились?

-Есть большое отличие. Лукашенко более решительно настроен пресечь беспорядки, и силовики на его стороне. И он использовал далеко не все возможности. Например, в Белоруссии существуют очень мощные Силы специальных операций – три бригады и два гвардейских отряда. Это великолепно подготовленные бойцы, которые до сих пор даже не вмешались в ситуацию. Для разгона беспорядков использовался только ОМОН и Внутренние войска. То есть в Белоруссии существует достаточное количество сил, которые и без всякой помощи извне способны справиться.

Надо отдать должное президенту Белоруссии Лукашенко: при всех его разворотах, в отношении двух вещей он всегда действовал абсолютно ясно и неизменно. Первое – это оборонно-промышленный комплекс, который он спас, и который выжил только благодаря ему. И второе – это вооруженные силы Белоруссии. Он поднял их и при небольшом бюджете сохранил. Сегодня белорусские вооруженные силы представляют собой довольно компактные, очень мобильные боеспособные части. Они в данном случае, еще не были задействованы.

-Ну, а если все же предположить, что ситуация обострится, и Минск у Москвы попросит военной помощи?

-Но пока ведь никто не просил. Хотя, если бы попросили, то это, считай, было бы поздно... Да и для российского руководства такого рода решения – дело непростое. Но, повторю, ситуация развивается так, что помощи белорусское руководство у нас не попросит. В таком случае возникает встречный вопрос: а зачем же нам там появляться, если их собственные мощные силы еще не были полностью задействованы?

Россия вообще очень сдержано относится к тому, что там сейчас происходит. Возможно потому, что существует надежда, что все, кто принимают участие в нынешних событиях, попытаются все же договориться. Хотя бы потому, что как ни провоцировали их ребята из Польши и Украины, они так и не сумели раскачать протестное сообщество на крики типа «проклятые русские!», «долой Россию!». Даже когда начали кричать, что в белорусских городах уже действует русский спецназ, никто не поверил, понимая, что это все – провокации.

Источник: https://www.mk.ru/