СМИ: Скончался Айсултан Назарбаев

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Сегодня, 16 августа, появилась новость о кончине внука Первого Президента Казахстана Айсултана Назарбаева. В момент смерти он находился в столице Великобритании, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz.

Как сообщает издание, предварительно причиной смерти Айсултана стала остановка сердца. Иные подробности его кончины пока не известны. Айсултану, внуку Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на момент смерти было 29 лет.

Свой третий юбилей он должен был отметить через 10 дней, 26 августа. Айсултан был одним из троих детей дочери Первого Президента Дариги Назарбаевой, а также казахстанского бизнесмена и дипломата Рахата Алиева. Учился в школах Австрии и Нур-Султана. Имел диплом британской Королевской военной академии в Сандхерсте.

В период с 2012 по 2013 годы проходил службу в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана. Кроме того, при жизни Айсултан профессионально занимался футболом. Свою карьеру футболиста он начал в ФК "Адмира Ваккер" – в то время, как его отец, Рахат Алиев, находился на посту австрийского посла.

В 2006 году он отыграл два матча в 1-й лиге Казахстана, выступая от имени столичного ФК "Рахат". Через год выступал от имени алматинского ФК "Железнодорожник".

Был женат на Алиме Назарбаевой. От этого брака у него осталось двое детей – дочь Амели, родившаяся в 2016 году, и сын Султан.

Известно, что в апреле прошлого года Айсултан совершил хадж в Мекку. В своих соцсетях он опубликовал видео с места событий.

Источник: https://www.nur.kz/1869704-smi-skoncalsa-ajsultan-nazarbaev.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush