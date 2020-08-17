Захарова ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

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Призыв французского лидера Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддержать протесты в Белоруссии — лицемерие, и ему стоит поддерживать митингующих в государствах ЕС. Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета?», — таким вопросом задалась представитель российского дипломатического ведомства, обыграв формулировку президента Франции.

Захарова добавила, что ждет, когда Европейский союз начнет без просьб отдельных президентов мобилизовываться на поддержку протестных акций в собственном пространстве. «Лицемерие как оно есть», — заключила представитель МИД России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон разместил соответствующее воззвание у себя в Twitter. До этого протесты поддержал также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Источник: https://www.mk.ru/