Американские ВВС нанесли удар по сирийским военным

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Боевые вертолеты США обстреляли блокпост правительственной армии Сирии в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны, сообщили сирийские СМИ. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть последствия этого инцидента.

Государственное телевидение Сирии сообщило об авиаударе ВВС США по блокпосту сирийской правительственной армии в районе Телль-Захаб близ города Камышлы (провинция Эль-Хасеке, северо-восток Сирии).

"Сирийский военный погиб, еще двое ранены <...> после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов", ? передал канал "Аль-Ихбарийя".

Позже в Минобороны республики добавили, что удар произвели два американских вертолета.

В свою очередь, сирийская газета "Аль-Ватан" отмечает, что один из раненых ? офицер. По ее данным, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии.

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik предположил, почему незначительный, судя по сообщениям сирийской стороны, инцидент на блокпосте вызвал столь жесткую реакцию американских военных.

"Общий контекст того, что происходило в данном случае, показывает, ? я вполне готов это допустить ? что у кого-то из американских командиров просто сдали нервы. Американские военные находятся в Сирии, с одной стороны, под очень большим давлением со стороны внешних региональных игроков. А с другой стороны ? в некотором отрыве от своего высшего командования, которое дезорганизовано и, судя по тому, что происходит в Вашингтоне, деморализовано. Они ощущают себя брошенными, но в то же время самостоятельными", ? считает Дмитрий Евстафьев.

Он опасается, что американцы могут воспользоваться этим случаем в качестве предлога для новых ударов по сирийским военным.

"Как говорится, лиха беда начало, потому что американцам в регионе нужно демонстрировать свою силу, что они еще представляют из себя глобального игрока, у которого есть позиции на Ближнем Востоке… Я думаю, что удары могут продолжиться, но уже в более организованном режиме, что мне кажется очень опасным", ? заключил Дмитрий Евстафьев.

США находятся в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных на то оснований. Власти Сирии неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/