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Из Мали поступают сообщения о возможной попытке военного мятежа

Группа военных, вероятно, пытается поднять мятеж в Мали, сообщают во вторник африканские СМИ.

Так, из страны поступают сообщения, согласно которым военнослужащие удерживают в заложников министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.
В свою очередь, ряд европейских СМИ сообщил о звуках стрельбы, раздающихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.

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Категория: Новости / В мире

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