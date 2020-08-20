"Им нужны только деньги". Клинцевич об операции СБУ в России

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Служба безопасности Украины пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса. В эфире радио Sputnik действия украинских силовиков прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

ФСБ пресекла попытку похищения украинскими спецслужбами одного из лидеров ополчения Донбасса. По информации силовиков, сотрудники планировали насильственно вывезти мужчину из России. Его личность пока неизвестна.

По данным следствия, организатором и координатором акции являлись граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.

Байдала известен спецслужбам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед".

Для совершения акции украинские спецслужбы сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов.

Семерых фигурантов дела – все они россияне – уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение.

В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал задержание.

"Для спецслужб ДНР подобные действия украинских спецслужб неожиданности не представляют – там многое знают. Я бы обратил внимание: в силу того, что мы говорим на одном языке, у нас нет особых ограничений, большое количество украинцев живут и работают на территории России, свободно перемещаются – все это позволяет представителям спецслужб Украины проводить вот такие мероприятия. Это подтверждает, что Киев одну из своих основных видов деятельности выстраивает как террористическую. Это мое личное мнение. Здесь появилось новое направление – это захват на территории суверенного государства гражданина России. Благодаря информированности спецслужб ДНР и ЛНР вовремя были предупреждены наши спецслужбы и проведена работа по недопущению похищения человека", – сказал Франц Клинцевич.

По его словам, привлечение украинскими спецслужбами членов российской ОПГ – это элемент прикрытия.

"Это элементы прикрытия, чтобы потом сказать, мол, это криминальные разборки. А для представителей криминального мира политика никакого значения не имеет, им нужны только деньги. Были они в итоге заплачены, не были – это уже другой вопрос. Но такая практика работает у украинских спецслужб. Все спецслужбы Украины работают под руководством другой иностранной спецслужбы, а там арсенал многоходовок достаточно большой, как и опыт. Вне всякого сомнения, в случае похищения, это было бы направлено против России, и мы имели бы новую волну фейков", – отметил Франц Клинцевич.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/