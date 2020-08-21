За год Гренландия потеряла рекордное количество льда

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Группа ученых под руководством Инго Сасген из Института им. Альфреда Вегенера пришла к выводу, что ледяной покров Гренландии продолжает таять все быстрее, а в 2019 году количество растаявшего льда составило 586 миллиардов тонн, или более 532 триллиона литров воды.

Как отмечается, этот показатель значительно выше среднеговдового, составляющего 259 миллиардов тонн, и заметно превосходит рекорд 2012 года (511 миллиардов тонн).

За прошлый год из-за таяния льдов Гренландии уровень моря поднялся на 1,5 миллиметра.

Исследование было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Источник: https://www.mk.ru/