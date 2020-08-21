Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией

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Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Тбилиси «заинтересован в решении тяжелейших проблем в отношениях с Россией, связанных в первую очередь с «оккупированными территориями», но это должно произойти на основании принципов международного права и с уважением суверенитета Грузии».

Вместе с тем, Грузия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией и продолжении переговоров с Москвой в рамках Женевских международных консультаций по Кавказу, которые проводятся после войны при посредничестве ЕС, ОБСЕ, ООН и США.

Источник: @georgia_man - О Грузии, без галстуков!