В белорусских обменниках кончились доллары: "Рубль рухнет!"

/В мире/

Утром в пятницу стала появляться информация, что в обменниках Минска закончились доллары. Наши специальные корреспонденты в Белоруссии проверили информацию и попытали выяснить причины. Валюта, действительно, заканчивается на глазах.

Заходим в обменный пункт около метро «Немига». Около окошка ни одного человека. Оно и понятно. На стекле табличка: «Долларов нет».

- Долларов совсем нет? - спрашиваем у девушки-кассира.

- Разобрали все ещё с утра. Сама не понимаю, почему такой ажиотаж.

- В ближайшее время не подвезут?

- Такой информации не поступало. Значит, вряд ли. Сегодня все пытаются купить доллары. Заходим в банк «Добробыт» недалеко от дворца спорта.

- Какая сумма нужна? - 600 долларов.

- Нет, могу поискать, где есть, - девушка смотрит по базе данных. - Максимум 200 осталось. У нас электронная касса. Сколько люди сдадут валюты, столько мы и можем продать. С утра то и дело заходят, спрашивают доллары. В основном, крупные суммы. Всем вынуждены отказывать.

- С чем это связано?

- Люди паникуют, в соцсетях распространяется информация, что белорусский рубль рухнет.

- Евро есть?

- Евро вообще давно нет, - сделала круглые глаза сотрудница банка. Видимо, эта нформация стала новостью только для нас.

Следующий пункт - ТЦ «галерея». Заходим в обменный пункт "Текнобанка". Сюда выстроилась очередь. Все надеялись обменять рубли на доллары.

- Сколько нужно? - спрашивает кассирша.

- 700.

- Остались последние 400. Берите, пока не разобрали!

Источник: https://www.mk.ru/economics/