Достройка «Северного потока – 2» превратилась в секретную военную операцию

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Хорошая новость: «Газпром» сохраняет планы по достройке газопровода «Северный поток – 2» и ведет для этого необходимую работу. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в рамках онлайн-конференции «Диалог с компанией «Газпром». Тревожная новость: действия российской газовой корпорации на проекте отныне закрываются плотной завесой тайны, дабы не подставляться самим и не подставлять своих партнеров под новые жесткие американские санкции.

Масла в огонь тревоги плеснул и российский Совбез, обнародовавший информацию о том, что боевые корабли ВМФ осуществляли сопровождение судов-трубоукладчиков к месту работы над "Северным потоком-2" во избежание возможных провокаций со стороны других стран.

Если когда-нибудь Голливуд или, к примеру, «Мосфильм» захотят снять картину про строительство «Северного потока -2», авторам сценария придется изрядно поломать голову над жанром будущего фильма. Все начиналось как производственная драма с непростой прокладкой газовой трубы в Европу по дню Балтийского моря.

Далее сюжет перерос в политический триллер, когда Вашингтон включил режим антироссийских санкций в отношении проекта, и прокладка уже построенной на 93% трубы, была остановлена. Затем начались международные приключения, когда Америка решила распространить свои санкции не только на Россию, но и на Германию – свою, казалось бы, верную союзницу по НАТО. Две страны поссорились из-за российской трубы на самом высоком уровне. Ну а теперь на очереди новый поворот сюжета – то ли к военному, то ли к шпионскому боевику.

«Шпионская» часть заключается в том, что Россия в лице «Газпрома» СП-2 будет достраивать, но как именно и какими силами – отныне покрыто завесой тайны. Российская газовая компания в ходе онлайн-конференции заявила, что «ограничена в объёме информации о реализации проекта, который может предоставить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление».

Давление – это новая редакция санкций против проекта, которой грозят ряд американских сенаторов. Ограничения планируется распространить на все компании и даже госструктуры, которые так или иначе окажутся причастны к проекту, независимо от того, какие страны они представляют. Угроза отнюдь не эфемерная: арендаторы одного из двух привлеченных к достройке трубоукладчиков – «Фортуны» - уже объявили о выводе своего судна из проекта. Ранее немецкая энергетическая компания Uniper - один из партнёров «Газпрома» по проекту – впервые публично допустила, что строительство газопровода может быть вновь задержано или вовсе не завершено из-за санкций США.

За «военную» часть сценария ответил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. Он заявил о том, что Россия выставила боевые корабли ВМФ для охраны судов, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Они, по словам Попова, «обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко».

Что же стоит за этим новым поворотом сюжета о строительстве СП-2? Игорю Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, предлагает не переоценивать военный фактор. Он обращает внимание на то, что корабли ВМФ не с самого Дальнего Востока сопровождали трубоукладчик «Академик Черский» — из Находки он шёл один. А далее так совпало, что во время его рейда из Азии в Европу, закончились совместные российско-индийские учения в Индийском океане. Поэтому «освободившиеся» военные корабли и подхватили «Академика». Эксперт обращает внимание на то, что по пути его следования были Сомали, Йемен, Нигерия, где велики риски провокаций, нападения пиратов и террористических группировок. «В этой ситуации российское руководство перестраховалось, так как подобное судно у России только одно, и если бы оно затонуло или поломалось, вопрос достройки «Северного потока — 2» встал бы очень остро. На фоне санкций никто бы нужное судно «Газпрому» не продал и не отдал в аренду или лизинг», - поясняет Юшков.

Между тем продолжает раскручиваться пружина международного политического триллера. Против американских санкций очень жестко выступают власти Германии. На днях премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что бездействие властей ФРГ может привести к непредсказуемым последствиям. «Если мы допустим подобное вмешательство (американских санкций против Германии - «МК»), то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — заявила политик в интервью WirtschaftsWoche. Она напомнила, что газ, который будет поступать из России по СП-2, незаменим для Германии, которая намерена по экологическим соображениям отказаться от угольной промышленности и атомной энергетики.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев со своей стороны напоминает, что продвигающие новые санкции американские политики, лоббируют, в первую очередь, экономические интересы своей страны. «Закрывая» российский газопровод, они убедительно предлагают европейцам заменить его поставки на сжиженный природный газ (СПГ) из США, который, с учетом логистики, обойдется потребителям Старого Света гораздо дороже.

Высказался эксперт и о возможных сроках достройки СП-2. «Если бы работы начались в начале августа, как планировалось ранее, «Северный поток-2» мог быть сдан уже в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются – на достройку оставшегося участка требуется около 3 месяцев и еще столько же займут работы по пусконаладке» - пояснил Деев. Однако, по его словам, у судна «Академик Черский» пока не проведено переоборудование – этот трубоукладчик работает с трубами меньшего диаметра, чем используются на СП-2. «После переоборудования корабль должен получить разрешение на работы и пройти сертификацию. И пока нет данных, что все эти пункты выполнены. Поэтому стоит ждать заявлений от «Газпрома», чтобы понять, как дальше будет двигаться стройка», - сказал Артем Деев. Впрочем, с учетом включения режима секретности, никаких заявлений на этот счет может и не последовать.

Примерно такие же сроки завершения строительства назвал в разговоре с «МК» и Игорь Юшков. «Если все суда, привлеченные к проекту, в ближайшее время приступят к работе, то довести до немецких берегов газопровод реально к концу этого года. Еще три месяца потребуется на пусконаладочные работы, поэтому ввести трубу в эксплуатацию станет возможным в середине будущей весны», - полагает Юшков.

Что же касается хэппи-энда будущего фильма, то оба опрошенных «МК» эксперта не сомневаются в том, что строительство газопровода будет доведено до победного конца. Ведь буквально на днях об этом недвусмысленно заявил в разговоре со своим немецким коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: https://www.mk.ru/economics/