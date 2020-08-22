Как Лукашенко стал президентом: защитник народа под ручку с националистами

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Бессменный лидер Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что 9 августа ему удалось переизбраться на шестой президентский срок. По данным ЦИК, он набрал 81% голосов избирателей. В оппозиции же уверены, что выиграла Светлана Тихановская, ну либо должен был быть второй тур. В результате страну уже две недели трясет от политических репрессий, массовых акций протеста и забастовок. Судьба сыграла с Лукашенко злую шутку: его последние выборы стали повторением первых, с той только разницей, что тогда Лукашенко реально набрал более 80% голосов, победив закостенелую систему. Сейчас он сам стал такой системой, которую не напрягшись, не выкорчуешь.

Впервые Александр Лукашенко победил на президентских выборах в 1994 году. Тогда за пост главы государства он конкурировал с экс-главой Парламента Станиславом Шушкевичем, премьер-министром Вячеславом Кебичем, лидером Белорусского народного фронта Зеноном Позняком, главой Коммунистической партии Белоруссии Василием Новиковым и председателем Союза аграрников Александром Дубко. Большинство экспертов ожидали, что в тройку лидеров войдут Шушкевич, Позняк и Кебич, которые на тот момент считались самыми влиятельными людьми в стране. Однако Лукашенко смог собрать голоса протестного электората, что дало ему в первом туре 44,8%. Следом за ним шел Кебич с 17,7% голосов. А второй тур завершился полным разгромом действующего премьера – 80,6% за Лукашенко.

В начале 1990-х годов Лукашенко виделся многим как молодой и амбициозный борец с коррупцией. Кто-то вроде современного Алексея Навального в России, только допущенного в коридоры власти. Лукашенко умело совмещал в своей риторике белорусский национализм и любовь к советскому прошлому. Это сейчас он клеймит БНФ за нацизм, а 26 лет назад он охотно фотографировался на фоне бело-красно-белого флага и считался союзником «фронтовиков».

Победу Лукашенко в 1994 году политологи назвали «электоральной революцией». Считается, что рядовые белорусы, уставшие от экономического кризиса и тяжело переживающие развал СССР, решили таким образом выразить свое недоверие правящей элите страны. К тому же Лукашенко обещал навести в стране порядок и вернуться к временам «развитого социализма».

Вообще в своих выступлениях будущий президент любил громкие обещания: уволить половину чиновников, вернуть уволенных людей на заводы, компенсировать сгоревшие банковские вклады в виде 1-2 телевизоров на эту сумму, поднять пенсии до прожиточного минимума и выслать коррупционеров в Гималаи. У Кебича, кстати, обещания были не хуже: запретить рекламу Вискаса, бросить армию на борьбу с преступностью и провести референдум по введению двух государственных языков. В остальном их программы были похожи, оба призывали белорусов много и тяжело трудиться, чтобы отвести страну от края пропасти.

Одним словом, страсти в 1994 году кипели не шуточные. Белорусская пресса называла Кебича «некоронованным президентом», а Лукашенко – «защитником народа». На будущего Батьку даже совершили покушение, когда он ехал на своей машине из Витебска в Лиозно, по нему дважды выстрелили из ружья. Все обошлось, но исполнителя и заказчика преступления так и не нашли. Хотя утверждают, что это был обиженный муж некой работницы совхоза, где Лукашенко до депутатства был директором. Батька в то время слыл любителем женского пола…

Как сложилась судьба конкурентов Лукашенко?

Александр Дубко после выборов политикой не занимался, он умер в феврале 2001 года. Его похороны организовал Лукашенко.

Василий Новиков до 1998 года находился в оппозиции к Лукашенко и даже позволял себе одёргивать его, находясь в должности замглавы Верховного Совета Белоруссии. В частности, ему не нравился референдум 1996 года по изменению Конституции, который наделял Лукашенко огромными полномочиями. Впрочем, в 1998 году он неожиданно свернул всю оппозиционную деятельность и, по слухам , даже покаялся перед главой государства, за что был отправлен советником посла в Молдавию, а затем стал главой Института философии НАН Белоруссии. Потом, правда, стал обучать студентов в Белорусском педагогическом университете.

Станислав Шушкевич как был, так и остался одним из самых непримиримых противников Лукашенко. Причем ненависть у них взаимная. За полгода до президентских выборах в 1994 году Лукашенко добился отставки Шушкевича с поста главы Верховного Совета из-за коробки гвоздей, которые он якобы присвоил, чтобы построить дачу. Позднее Шушкевич не признал референдум по Конституции 1996 года, а Лукашенко в ответ организовал ему пенсию в 30 центов США. Он бы, наверно, и вовсе избавился от оппонента, но тот был одним из подписантов Беловежских соглашений, то есть фактически стоял у истоков суверенной Беларуси.

Зенон Позняк безуспешно пытался пройти в парламент в 1995 году, затем устроил череду массовых акций протеста, и в 1996 году сбежал в США. Для белорусских националистов он очень быстро превратился в живую легенду, хотя на родине больше не появлялся. Впрочем, это не помешало ему попытаться принять участие в президентских выборах 2001 и 2006 годов – тоже безуспешно.

Вячеслав Кебич, который мог стать президентом Белоруссии в 1994 году, потом еще долго сожалел об упущенных возможностях, но активно политикой больше не занимался. Признал референдумы 1995-96 годов, потом до 2004 года заседал в парламенте в качестве депутата. О том, чем жила Белоруссия в начале 1990-х годов, «МК» рассказал политолог Андрей Суздальцев:

- В то время БНФ был очень активным, фактически он был властью. При этом у националистов были огромные обиды на Россию, которая перестала датировать Минск, и заводы встали. В общем то, что несколько нет назад произошло на Украине, тогда происходило в Белоруссии.

К выборам страна подошла в тяжелом состоянии. Политическая система сбоила. Фактическим главой страны был премьер-министр, но все решалось в парламенте, где господствовали националисты. Лукашенко в те время не входил в БНФ, но считался их соратником. Он носил флаг БНФ и так далее, считался националистом-государственником. При этом в стране уже сформировался запрос на сильную руку, которая покончит с коррупцией.

Оглядываясь назад, складывается впечатление, что БНФ и Лукашенко работали в паре. Например, националисты заявляли, что буквально заставят все белорусов выучить белорусский язык, что пугало жителей Белоруссии. А Лукашенко в это время выступал за сближение с Россией, поэтому многие, испугавшись БНФ, решили голосовать за него. Благодаря этому, он победил в двух президентских турах. Интересно, что и сейчас происходит все то же самое. В тяжелую для Лукашенко минуту появляется Координационный совет оппозиции, в который входят белорусские националисты с антироссийской программой.

Когда Лукашенко победил, он быстро избавился от своих союзников, но обещанного сближения с Россией не произошло. Вместо этого, Лукашенко начал тянуть из Москвы деньги, обещая интеграцию. Сам он при этом хотел стать президентом России, Белоруссии ему было мало. По большому счету, за 26 лет его риторика в этом направлении нисколько не изменилась. При этом отними у Лукашенко российские дотации, и вся его система падет.

Источник: https://www.mk.ru/