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Над Японией пролетел неизвестный небесный объект

В ночном небе над Токио и территорией префектуры района Канто очевидцы зафиксировали падение светящегося небесного тела, сообщает «Иомиури». Объект был замечен поздно вечером 21 августа.

Красный светящийся шар пролетел в небе, а потом погас. Ученые пока не могут объяснить случившееся. Их предположение – падение метеорита. Нечто аналогичное произошло 2 июля. Сначала в небе увидели светящийся объект, а потом в районе Тиба обнаружили фрагменты метеорита, которому дали название «метеорит Нарасино».

Газета Mainichi называет упавший объект «очень ярким». А некоторые японцы подчеркивают, что небесное тело было таким же ярким, как и луна. Эксперты добавляют, что объект летел со скоростью примерно 15 км в секунду.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / В мире

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