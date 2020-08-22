Лукашенко заявил о принятии самого серьезного решения из-за "шевеления НАТО"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно провел совещание с руководством силового блока.
Как передает БЕЛТА, Лукашенко с сожалением констатировал, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. При этом он отметил, что его больше всего беспокоит внешний фактор.
"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сказал он.
Лукашенко добавил, что ему впервые за четверть века пришлось принять самое серьезное решение - привести в полную боевую готовность основные части Вооруженных Сил и перебросить их на западное направление.
Источник: https://www.mk.ru/