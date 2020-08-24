Пропавшего после протестов белоруса нашли повешенным

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Белорус Никита Кривцов, пропавший после протестной акции, погиб. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Ангел» города Жодино во «ВКонтакте».

Таким образом, поиски 28-летнего мужчины, продолжавшиеся больше недели, остановлены. «Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в сообщении. При этом администрация группы отказалась комментировать обстоятельства гибели Кривцова.

По данным издания «Наша Нива», молодого человека нашли повешенным в лесопарке Минска. По неподтвержденной информации, на теле Кривцова были побои. Причина смерти в настоящее время не разглашается.

Последний раз Кривцов выходил на связь с родными в первой половине дня 12 августа, когда направлялся на работу в Королев Стан (Минская область). Последняя локация его телефона — Республиканский центр неврологии и нейрохирургии в Минске.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей. Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, заявили в министерстве.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.

Источник: https://lenta.ru