СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Бывший премьер-министр Украины, экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко находится в реанимации. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
По информации издания, политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что температура тела у заболевшей не спадает ниже 39 градусов.
Ранее стало известно, что Тимошенко и несколько членов ее семьи заразились коронавирусом. После ухудшения состояния и повышения температуры экс-премьера госпитализировали. Дочь и зять Тимошенко лечатся на дому, у них болезнь протекает в легкой форме.
Пресс-секретарь Тимошенко заявила, что "хороших новостей пока нет", ее начальница проходит интенсивный курс терапии. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.
Источник: https://www.mk.ru/