СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

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Бывший премьер-министр Украины, экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко находится в реанимации. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По информации издания, политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что температура тела у заболевшей не спадает ниже 39 градусов.

Ранее стало известно, что Тимошенко и несколько членов ее семьи заразились коронавирусом. После ухудшения состояния и повышения температуры экс-премьера госпитализировали. Дочь и зять Тимошенко лечатся на дому, у них болезнь протекает в легкой форме.

Пресс-секретарь Тимошенко заявила, что "хороших новостей пока нет", ее начальница проходит интенсивный курс терапии. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Источник: https://www.mk.ru/